Genova, al via la 18ma edizione dell'Aon Open Challenger Giorgio Messina

Tutto pronto a Valletta Cambiaso per la diciottesima edizione dell'Aon Open Challenger memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova, fermo da due anni a causa del Covid, che avrà luogo da domenica 18 settembre a domenica 25 dicembre. Ai campi in terra rossa di Valletta Cambiaso sarà una settimana di grande tennis, che si concluderà il 25 settembre con le finali di singolare e doppio.

"Siamo carichissimi - dice Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore- speriamo di vedere le 25 mila persone che abbiamo avuto nelle edizioni organizzate fino al 2019. Abbiamo una bellissima entry-list: sarà un torneo spettacolare". È stata assegnata la Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore: a Genova sarà presente lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 40 del mondo e già diciassettesimo del ranking ATP: un giocatore di straordinario livello che arricchisce ancora di più questa edizione del torneo.



Dopo due anni di stop a causa del Covid il torneo presenta un entry list di assoluto prestigio, come dimostra la presenza di giocatori che in carriera hanno conquistato complessivamente 15 titoli del circuito Atp World Tour 250. Quattro vittorie proprio per Ramos e Pablo Andujar, tre successi per Marco Cecchinato (già numero 16 al mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2018), due firmati da Federico Delbonis e uno a testa per Roberto Carballes Baena e Dusan Lajovic.



Nell’entry list presenti un top 70 e tre top 80: complessivamente sono i 6 top 100 che si esibiranno a Valletta Cambiaso. Un top 70 come il brasiliano Thiago Monteiro (numero 67 del mondo) e tra i top 80 anche gli spagnoli Bernabé Zapata Miralles (numero 79) e Carballés Baena (80esimo nella classifica mondiale). Presente anche il tennista serbo Lajović (88esimo nel ranking mondiale) e lo spagnolo Andújar (92esimo al mondo). Tra i big da segnalare anche l’argentino Federico Delbonis, già numero 33 al mondo. Almeno nove gli azzurri in gara, oltre a Cecchinato c’è attesa anche per Gianluca Mager. Il Main Draw si arricchirà di altri big con le altre due Wild Card che spettano a giocatori indicati dalla FIT.

Anche quest’anno il torneo (premiato nel 2014 come miglior Challenger del mondo e nel 2018 e 2019 come miglior Challenger Italiano) sarà diretto da Sergio Palmieri, Direttore degli Internazionali di Roma. Come sempre l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina rappresenta una vetrina straordinaria per i giovani talenti del tennis mondiale come era già accaduto in passato con e Stefanos Tsitsipas (che trionfò nel 2017) , Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego (vincitore nel 2018 e 2019).



Nell’entry list spiccano le presenze del talento di Taiwan Chun-Hsin Tseng, altro top 100 e numero 88 nella classifica mondiale, e dell’azzurro Francesco Passaro che sono in corsa per qualificarsi al Next Gen ATP Finals 2022 che riunisce i migliori otto giovani Under-21 della stagione ATP Tour. E nella speciale classifica Pepperstone ATP Race To Milan (dove Tseng e Passaro sono rispettivamente all’ottavo e al nono posto) che determinerà i partecipanti al Next Gen ATP Finals 2022 brillano anche gli azzurri Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi.