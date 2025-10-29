Genova, al via il 3 novembre il nuovo corso per l’affido familiare

Il Comune di Genova rinnova il proprio impegno nella promozione dell’affido familiare, strumento di sostegno per i bambini in situazioni di fragilità e di crescita per le famiglie che li accolgono.





Da lunedì 3 novembre prenderà il via, presso l’Auditorium del Matitone in via di Francia 1, un nuovo corso di formazione per aspiranti affidatari, organizzato dal Centro Affido Familiare. Gli incontri si terranno per cinque lunedì consecutivi, dalle 17.30 alle 19.30.





«Il Comune intende investire sull’affido familiare come parte strategica del welfare cittadino», ha dichiarato l’assessore al Welfare Cristina Lodi, sottolineando l’importanza del percorso per «rafforzare la rete di accoglienza e promuovere una cultura dell’affido consapevole e responsabile».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.