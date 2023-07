Genova, al Nervi Music Ballet Festival sul palco le stelle della danza e i talenti del futuro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow”, torna a Genova la serata di gala dello Youth America Grand Prix 2023. Dopo il successo riscosso al Nervi Music Ballet Festival 2021 e 2022 lo Youth America Gran Prix, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, presenta la terza edizione di un format che unisce l’alta formazione alla dimensione della performance artistica dal vivo, in un evento di visibilità e prestigio internazionale.





Nel corso della serata, aperta da un grand défilé de ballet interpretato dai partecipanti alle master class, 150 tra le più talentuose promesse del balletto internazionale condivideranno il palcoscenico con alcuni dei ballerini solisti e dei primi ballerini dei maggiori corpi di ballo di tutto il mondo, quali: Adji Cissoko – Alonzo King LINES Ballet (USA), Reece Clarke – The Royal Ballet (UK), Valentine Colasante – Paris Opera Ballet (FRANCIA), Mathias Heymann – Paris Opera Ballet (FRANCIA), Anne Jung – International Guest Artist and Former Dancer, Nederlands Dans Theater (OLANDA), Maria Khoreva – Mariinsky Ballet (RUSSIA), Vsevolod Maievskyi – Dresden Semperoper Ballett (GERMANIA), Natalia Osipova – The Royal Ballet (UK), Emma Von Enck – New York City Ballet (USA), Kyra Coco – ABT Studio Company (USA), Brady Farrar – ABT Studio Company (USA), Takumi Miyake – American Ballet Theatre (USA).





Youth America Grand Prix è il più grande concorso e network dedicato al balletto a livello mondiale, realizzato in collaborazione con le migliori scuole e compagnie, come L’École de danse de l’Opéra de Paris, il Corpo di Ballo del Teatro Mariinsky, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, l’American Ballet Theatre e il San Francisco Ballet per citarne solo alcuni. La serata di gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow mette in scena sia i vincitori delle finali, le più brillanti tra le giovani promesse sia le grandi stelle della danza, che spesso sono anche ex allievi dello YAGP. In edizioni passate si sono visti, in veste di giovani vincitori dell’YAGP, artisti come Sergei Polunin, Kimin Kim, Vadim Muntagirov o Hannah O’Neill, accanto alle stelle dell’epoca, come Roberto Bolle, Polina Semionova, Diana Vishneva e altri grandi nomi. Tra gli eventi clou della stagione di balletto a New York, l’evento registra regolarmente il tutto esaurito.