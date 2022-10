Genova, al Festival della scienza 4000 studenti seguiranno gli incontri di Orientamenti 

Oltre quattromila studenti, per complessive 190 classi, seguiranno dal vivo e online i cinque appuntamenti di Orientascienza, il progetto curato da Orientamenti. Si tratta di una delle iniziative di avvicinamento al Salone Orientamenti 2022, organizzata dall'assessorato alla formazione e all'orientamento della Regione ai Magazzini del Cotone del Porto Antico tra il 15 e il 17 novembre.

Tra i ragazzi iscritti, oltre 2500 oggi hanno seguito un webinar dedicato Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili, scoprendo il manifesto della comunicazione "non ostile" che elenca i princìpi di stile e comportamento di chi sta in rete formando così cittadini digitali responsabili. Questa mattina si è svolto anche il webinar "Saper comunicare: tra matematica e programmazione", durante il quale i ragazzi della scuola secondaria di II grado e dei corsi professionali hanno incontrato l'assessore regionale alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola e i docenti esperti dell'Università degli Studi di Genova per scoprire l'importanza dei linguaggi matematico e informatico come strumenti essenziali per la determinazione, la spiegazione e la comprensione dei concetti che compongono la nostra quotidianità.

"Il grande interesse e partecipazione di scuole e ragazzi agli appuntamenti proposti in questa edizione di Orientascienza è un segnale molto positivo e di grande fiducia per il futuro" commenta l'assessore alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola. "Durante i cinque incontri i ragazzi potranno confrontarsi con aziende, studiosi ed esperti raccogliendo spunti e insegnamenti preziosi fondamentali nella costruzione di un futuro nel quale gli studenti e le studentesse di oggi avranno un ruolo da protagonisti. Il filo conduttore sarà la comunicazione, i linguaggi, strumenti chiave e in continua evoluzione per orientare e motivare i cittadini di domani".