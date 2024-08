Genova, aggressione in Sottoripa: tre persone ferite

Aggressione ai danni di tre cittadini bengalesi ieri sera in Sottoripa, nel centro storico di Genova. Il bilancio è di tre feriti in modo lieve. Un quarto uomo, che è stato identificato come l'aggressore, è inizialmente riuscito a scappare, per poi essere fermato a bordo di un autobus in sosta al capolinea di Caricamento.

In una nota stampa, la Polizia di Stato ha ricostruito quanto accaduto.

"Lungo i portici di Sottoripa, alle 22.00 di giovedì 22 agosto, gli agenti del Commissariato Centro e personale del VI Reparto Mobile di Genova, in servizio di Pronto Impiego nella vicina piazza della Raibetta, sono intervenuti in soccorso di quattro uomini del Bangladesh aggrediti, con un bastone, senza alcun motivo apparente, da un giovane straniero che si era poi dato alla fuga. Le vittime sono state soccorse e trasportate all’Ospedale San Martino per le cure del caso. Sul posto sono intervenute anche pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, attivate a seguito di segnalazione 112.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dai testimoni, gli operatori, aiutati sia da chi ha loro indicato la via di fuga, sia dalla visione dei video raccolti, sono riusciti a rintracciarlo su un autobus, fermo al capolinea in piazza Caricamento, dove aveva tentato di nascondersi.

Il giovane, ancora sporco di sangue ed in stato di ebbrezza, ha cercato di divincolarsi per scappare ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Si tratta di uno straniero di 34 anni, che è stato deferito dal Commissariato Centro all’Autorità Giudiziaria per le lesioni aggravate procurate e per resistenza a P.U. opposta agli operatori, per il quale resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

Il pattuglione, coordinato da personale del Commissariato Centro, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofila antidroga, con il cane Leone, terminate le esigenze sul posto, ha proseguito poi l’attività di controllo fino a notte nella zona di Via della Maddalena, Piazza delle Vigne, via delle Vigne, vico dei 4 Canti di San Francesco, via San Luca. Già nel pomeriggio, gli agenti del Commissariato Centro, avevano deferito uno straniero sorpreso a spacciare in Piazza Raibetta, sequestrando più dosi di stupefacente di tipo cannabis e banconote di piccolo taglio, nell’ambito del controlli svolti dalla pattuglia interforze con l’Esercito Italiano e Polizia Locale".