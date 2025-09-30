Genova, aeroporto, Salis: "Continuità territoriale necessaria, Comune disposto a entrare in azionariato"

La richiesta di continuità territoriale per l’aeroporto di Genova non è un favore, ma una necessità concreta, legata al diritto alla mobilità e allo sviluppo economico”. A dirlo è la sindaca Silvia Salis, intervenuta oggi in Consiglio comunale per rilanciare il tema del rilancio dello scalo Cristoforo Colombo e per confermare l’interesse del Comune a entrare nella compagine societaria dell’aeroporto.

Una presa di posizione forte, che punta a sbloccare una situazione definita “ferma da troppi anni” e che penalizza sia i cittadini che le imprese. “Tutti gli operatori interessati a investire in città – ha spiegato Salis – segnalano quanto sia complicato trasferire sedi o dirigenti a Genova se poi si devono affrontare costi di trasferta fuori scala. Il nostro isolamento è il frutto di criticità complesse, ma dobbiamo iniziare da qualche parte per risolverle”.

Nel suo intervento, Salis ha ricordato come altre città – tra cui Ancona – abbiano ottenuto il riconoscimento della continuità territoriale, uno strumento che consente di calmierare i costi dei voli e garantire un numero minimo di collegamenti, spesso finanziati con risorse pubbliche. “Genova – ha detto – merita lo stesso trattamento”.

La sindaca ha inoltre ribadito la disponibilità del Comune a entrare nella società che gestisce l’aeroporto, se si apriranno le condizioni per un rafforzamento della governance con partner privati: “L’obiettivo – ha spiegato – è trovare soci solidi, rilanciare l’aeroporto, aumentare le rotte e abbassare le tariffe. Oggi i prezzi dei voli, soprattutto quelli per Roma, sono proibitivi e rappresentano un deterrente alla mobilità”.

Infine, Salis ha sottolineato la necessità di guardare oltre la sola capitale: “Non ci possiamo limitare a Roma. Servono anche collegamenti internazionali, essenziali per lo sviluppo turistico della città e della Liguria”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.