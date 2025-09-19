Genova, addio dei frati francescani a Boccadasse: domenica sera l’ultima Messa dopo 131 anni

Si chiude una pagina di storia cattolica a Genova. Domenica sera alle 20.30 si terrà l’ultima Messa celebrata dai Frati Minori Conventuali nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse. A presiederla sarà l’arcivescovo monsignor Marco Tasca, mentre padre Giuseppe Bigolaro, parroco uscente, saluterà la comunità dopo anni di servizio.

Dopo 131 anni di presenza, i frati francescani lasciano la guida della storica parrocchia — l’unica a Genova dedicata al santo di Padova — a causa del calo delle vocazioni e del calo delle presenze alle funzioni religiose. La chiesa passerà sotto la guida del clero diocesano: monsignor Gianfranco Calabrese, vicario episcopale, sarà il nuovo amministratore, affiancato da un sacerdote e da un diacono.

Nonostante la delusione tra i fedeli, la chiesa resterà attiva e la spiritualità francescana continuerà a vivere grazie a una presenza monastica femminile.

Il caso di Boccadasse segue quello del Santuario della Madonna del Monte, lasciato dai frati nel 2022 dopo quasi sei secoli, e quello dei Cappuccini di Sestri Levante che hanno lasciato il convento di Salita Mandrella, in splendida posizione con affaccio sulla Baia del Silenzio, tanto che l'immobile fa gola a privati e compagnie alberghiere.

La chiesa di Sant’Antonio ha una lunga storia: costruita nel Settecento dai pescatori, è stata ampliata e restaurata più volte. Dal 1894 era affidata ai Frati Minori Conventuali, per volere dell’allora arcivescovo Tommaso Reggio.

