Genova: addio a Vincenzo Ieracitano, storico medico della nazionale di rugby

di Redazione

Addio a Vincenzo Ieracitano, il doc del rugby italiano. Lo storico medico della Nazionale si è spento all'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 22 febbraio.

Per oltre 20 anni non ha mancato un solo appuntamento della Nazionale di rugby, prima come medico di squadra, poi come responsabile del settore e infine come responsabile dell’emergenza a bordo campo e medico ufficiale dei match internazionali.

Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Genova, specializzato nella scuola di medicina dello sport, è stato dirigente medico di chirurgia generale al San Martino e Professore universitario.

Nato a Genova, nel 1954, era stato un flanker nelle fila del Cus Genova negli Anni’70 ed’80 e un Azzurrino con le rappresentative l’U19, l’21 e l’U23 dell’Italia, prima di diventare – dal 1996 – il medico della Squadra Nazionale, carica che ha ricoperto sino al 2004; coordinando poi negli anni la gestione medica della Nazionale “A”, dell’Emergenti e dell’Under 20 con cui nel 2013 ha vinto il Junior World Rugby Trophy.

L'anno scorso Genova ha perso anche Marco Bollesan, un altro straordinario personaggio del rugby italiano.