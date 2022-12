Genova, accoltellamento nella notte dopo una lite: grave un uomo

E' sfociata in un accoltellamento una lite scoppiata nella notte fra mercoledì e giovedì in via Reta, nel quartiere genovese di Bolzaneto. Il ferito, dell'età di 30 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dai sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri per i rilevamenti e per capire i motivi per cui è nata la colluttazione: proprio per questo verranno ascoltati i testimoni oculari della colluttazione.