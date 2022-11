Casarza Ligure, uomo ferito al torace per possibile accoltellamento: è in codice rosso al San Martino

Un uomo di nazionalità straniera sarebbe stato accoltellato a Casarza Ligure in via De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118, Adesso l'uomo si trova in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto, ci sono state alcune testimonianze e hanno visionato le immagini della videosorveglianza

AGGIORNAMENTO 20:30

Un giovane albanese accoltellato al torace e due connazionali ricercati dai carabinieri. E' l'epilogo di uno scontro tra un gruppo di malviventi avvenuto poco dopo le 18 di oggi a Casarza Ligure. Il regolamento di conti è avvenuto in via De Gasperi, secondo le prime indiscrezioni due persone avrebbero inseguito e accoltellato un albanese per poi fuggire. Sul posto i militi della Croce Verde casarzese, il personale medico del 118 che vista la profonda ferita al torace ne hanno disposto il trasferimento a San Martino in prognosi riservata. I carabinieri di Sestri Levante stanno svolgendo le indagini controllando le numerose telecamere presenti in una zona a tutela delle numerose attività artigianali. Nella zona in passato era stata scoperta una banda di albanesi che avevano escogitato di interrare vasetti in vetro con cocaina pronta alla vendita, inoltre sempre cittadini albanesi avevano dato fuoco a detriti provocando un vasto incendio in via Alcide De Gasperi.