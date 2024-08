Genova: A26, galleria Olimpia avrà asfalto riscaldato nella stagione invernale

Riaprirà sabato 3 agosto la galleria Olimpia in A26, in carreggiata Nord tra gli svincoli di Alessandria sud e Casale Monferrato sud. La galleria dal giugno 2023 è stata oggetto di uno degli interventi più importanti del Piano Assessment delle gallerie sulla rete autostradale in concessione ad Aspi. Lunga 890 metri e realizzata negli anni '70 senza impermeabilizzazione ha subito profondi lavori che ne hanno permesso l'allungamento della vita nominale di 50 anni. 55 le persone impegnate di Amplia, la società di costruzioni del Gruppo Autostrade per l'Italia, che hanno lavorato 7/7 giorni H24 su più turni, con l'utilizzo di circa 25 mezzi (escavatori, PLE, bobcat, camion gru, generatori, torri faro, jumbo, spazzatrici, cannon-fog, scarificatrici, finitrici, compressori, impastatrici, posa centine, frese meccaniche, macchine idrodemolizione, pompa spritz) per un totale di oltre 300.000 ore.

Nello specifico è stato parzialmente demolito il rivestimento esistente lungo l'intero sviluppo della calotta e sostituito con un guscio strutturale in calcestruzzo realizzato con l'utilizzo contemporaneo di tre casseri mobili appositamente dimensionati che hanno consentito il getto in opera. La galleria è stata inoltre dotata di un sistema di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque di infiltrazione. A rendere particolare la galleria Olimpia è l'installazione di un innovativo sistema di sghiacciamento autostradale sperimentato e realizzato con i ricercatori del Politecnico di Torino, che sfrutta il calore proveniente dall'ammasso roccioso sovrastante la calotta per scaldare la corsia di emergenza all'esterno dell'imbocco lato Gravellona Toce. Quasi 1000 metri di tubazioni geotermiche sono state inserite nel rivestimento di nuova fattura della galleria Olimpia, che è diventata così la prima galleria energetica al mondo resa tale dopo la sua realizzazione. Il calore così recuperato viene trasferito alla pavimentazione stradale esterna per riscaldarla durante i periodi più freddi dell'anno.