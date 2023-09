Genova, ‘A Bridge of Music’: successo a New York per i concerti del Teatro Carlo Felice

Grande successo di pubblico per i concerti di “A Bridge of Music, an italian journey to New York”: la due giorni andata in scena domenica e lunedì scorsi nella Grande Mela, con una delegazione di artisti dell’Opera Carlo Felice. A conquistare il pubblico statunitense, le opere dedicate alla figura di Lorenzo Da Ponte, noto al grande pubblico per aver firmato i libretti di ‘Le nozze di Figaro’ (1786), ‘Don Giovanni’ (1787) e ‘Così fan tutte’ (1790). Il celebre librettista si trasferì negli stati uniti nel 1805, contribuendo a diffondere la cultura e la musica italiane ed europee in America.

Per onorare il ruolo di ponte tra culture e continenti diversi e ricordare il grande artista, il Carlo Felice ha dunque portato in scena due spettacoli: nel pomeriggio di lunedì, nella splendida cornice della Basilica della St. Patrick’s Old Cathedral si è tenuto il concerto Lorenzo Da Ponte & Friends, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel García Sr., Franz Joseph Haydn, Antonio Salieri, Gioachino Rossini e Gregorio Allegri. Ad esibirsi, il soprano Amani Cole-Felder, il soprano Angelica Disanto, il tenore Leonardo Cortellazzi, il pianista Davide Cavalli e il narratore Erik Hoover, con la partecipazione di Jared Lamenzo all’organo Henry Erben del 1868 e alla direzione della Schola Cantorum della Basilica.

“Con questo viaggio negli Stati Uniti, il Carlo Felice ha portato in alto nel mondo il nome di Genova e della Liguria, confermando il prestigio internazionale del teatro e la sua capacità di stringere fruttuose collaborazioni artistiche in tutto il mondo – commenta Giovanni Toti il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti – Il grande successo di pubblico incassato a New York dimostra come l’opera lirica italiana sia apprezzata nel mondo, uno strumento unico per costruire connessioni tra nazioni, un ponte, come suggerisce lo stesso titolo di “A Bridge of Music”.

"Per il successo di queste serate, desidero ringraziare-commenta il Sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi- il Ministero degli Affari Esteri Italiano per il patrocinio dedicato a questa importante iniziativa, il Comune di Genova, la Regione Liguria ed IREN che costantemente sostengono le attività del Teatro. Il riscontro di pubblico e istituzionale in due luoghi simbolo della spiritualità e della cultura internazionale ci offre l'occasione di pianificare ulteriori importanti appuntamenti".