Genova, 54enne cade col quad a Sant'Ilario: soccorso con l'elicottero Drago

di Edoardo Cozza

Necessario l'intervento dei sanitari della Croce Verde di Bogliasco: l'uomo è stato trasportato al Policlinico San Martino in codice giallo

Un 54enne genovese è rimasto ferito in un incidente col quad nella zona della Serra a Sant'Ilario. L'uomo è caduto dal mezzo ed è stato soccorso con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e dai sanitari della croce verde di Bogliasco.

Per lui è stato necessario il trasferimento in ospedale: è arrivato al San Martino in codice giallo.