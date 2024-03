Genova: 5 milioni del Comune per recuperare i "voltini" di Sampierdarena

Entro aprile a Genova inizieranno i lavori di riqualificazione dei voltini ferroviari di Sampierdarena, un progetto finanziato da 5 milioni e mezzo del Pnrr, che si inserisce nel quadro più complessivo del piano urbano integrato del Comune per rigenerare il quartiere. Lo annuncia l'assessore comunale al Commercio Paola Bordilli a Palazzo Tursi durante i lavori di commissione.

"La riqualificazione dei voltini è un'opera importantissima non solo per Sampierdarena, ma per l'intera città, attesa da tanti anni - commenta -. Andiamo a colmare un vuoto urbano composto da tanti singoli spazi vuoti. Dal confronto col territorio, col Municipio e con le associazioni di categoria e i loro Civ è arrivato l'input a far sì che i voltini potessero essere destinati a più funzioni, dal sociale al commerciale".

"Come Comune abbiamo in comodato d'uso gratuito 23 voltini e 34 nicchie - aggiunge -. Su queste ultime, di circa 4 metri quadrati di dimensione, abbiamo ipotizzato, ad esempio, di destinarne 2 per il teatro Modena per dare visibilità alla sua programmazione, 7 al servizio di Amiu come ecopunti che andrebbero a levare ben 30 bidoni attualmente presenti, liberando importanti posti da destinare a parcheggi. Altre nicchie, per esempio, potranno essere destinate a bikesharing, altre come vetrine a servizio dei voltini commerciali limitrofi". I lavori previsti dureranno un anno.