Genova, 2.000 borracce in acciaio per i lavoratori AMIU distribuite in tutte le sedi operative

AMIU Genova ha iniziato la distribuzione di 2.000 borracce in acciaio inox al personale operativo, per promuovere salute, sicurezza e rispetto ambientale nei luoghi di lavoro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con RICREA, consorzio per il riciclo dell’acciaio.

L'iniziativa – In questi giorni, presso tutte le sedi operative di AMIU Genova, è in corso la consegna di 2.000 borracce in acciaio inox da 750 ml, complete di moschettone e personalizzate con i loghi di AMIU, RICREA e il simbolo dell’infinito. L’iniziativa è parte di un piano aziendale dedicato alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al benessere del personale operativo, soprattutto durante i mesi più caldi.

Salute e idratazione – «Garantire condizioni adeguate di idratazione, anche nei mesi più caldi, è per noi una priorità concreta», ha dichiarato Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU Genova. Le borracce sono pensate per favorire una corretta assunzione di liquidi durante il lavoro quotidiano e per ridurre progressivamente l’uso di contenitori monouso in plastica, in linea con gli obiettivi ambientali dell’azienda.

La partnership – Il progetto è stato sviluppato con il sostegno di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio. «Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa al fianco di AMIU Genova – ha commentato Domenico Rinaldini, presidente del consorzio –. Promuovere la sostenibilità significa anche valorizzare le caratteristiche dell’acciaio, un materiale che si ricicla all’infinito senza perdere qualità».

Meno rifiuti – L’obiettivo della distribuzione delle borracce è duplice: da un lato migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti, dall’altro ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di bottiglie monouso. La scelta dell’acciaio inox risponde alla necessità di coniugare igiene, durata e sostenibilità, evitando materiali a ciclo di vita breve.

Le "fontanelle" – A completamento dell’iniziativa, AMIU ha installato erogatori d’acqua in tutte le sedi operative e continua a distribuire regolarmente sali minerali nei mesi estivi. Inoltre, i dipendenti hanno ricevuto istruzioni specifiche per una corretta pulizia delle borracce, al fine di garantirne l’uso in totale sicurezza igienica.

L'impegno – La distribuzione delle borracce si inserisce in un percorso più ampio che AMIU porta avanti da tempo per migliorare le condizioni di lavoro, con azioni concrete su salute, prevenzione e sostenibilità ambientale. La collaborazione con RICREA evidenzia l’importanza di alleanze operative tra soggetti pubblici e consorzi di filiera per favorire comportamenti responsabili e pratiche aziendali durature.

