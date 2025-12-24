Genoa: vietate le prossime tre trasferte ai tifosi rossoblù

Lunedì prossimo all'Olimpico non ci saranno tifosi del Genoa al seguito della squadra. E sarà così anche per le successive sfide lontano dal Ferraris contro il Milan dell'8 gennaio e con il Parma del 18 gennaio 2026.

La decisione, in parte attesa, è arrivata ufficialmente oggi ed è la conseguenza dei gravi incidenti avvenuti prima della sfida con l'Inter che ha portato all'arresto di cinque ultrà del Genoa e al ferimento di 15 operatori delle forze dell'ordine..

Per tornare a seguire la propria squadra i tifosi rossoblù dovranno attendere dunque la sfida con la Lazio fissata per ora il primo febbraio prossimo

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.