Genoa: vietate le prossime tre trasferte ai tifosi rossoblù
di Redazione
La decisione dopo i gravi incidenti prima della sfida con l'Inter, con l'arresto di cinque ultrà del Genoa e il ferimento di 15 agenti
Lunedì prossimo all'Olimpico non ci saranno tifosi del Genoa al seguito della squadra. E sarà così anche per le successive sfide lontano dal Ferraris contro il Milan dell'8 gennaio e con il Parma del 18 gennaio 2026.
La decisione, in parte attesa, è arrivata ufficialmente oggi ed è la conseguenza dei gravi incidenti avvenuti prima della sfida con l'Inter che ha portato all'arresto di cinque ultrà del Genoa e al ferimento di 15 operatori delle forze dell'ordine..
Per tornare a seguire la propria squadra i tifosi rossoblù dovranno attendere dunque la sfida con la Lazio fissata per ora il primo febbraio prossimo
