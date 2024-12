Genoa, Vieira sfida il Milan: “Senza paura, non dobbiamo difendere per 95 minuti"

Patrick Vieira va a Milano senza fare barricate. Il tecnico del Genoa vuole giocarsi il match di domenica sera col Milan senza pensare solo a difendersi: “Stiamo bene e so che non sarà facile ma non dobbiamo difenderci per 95 minuti”.

Vieira poi insiste sulla parte offensiva: “Dobbiamo migliorare ancora portando più alta la squadra per avere più giocatori in area avversaria. Dobbiamo insistere ancora perché siamo in fiducia”.

Il Milan pare nervoso visto cosa accaduto tra Fonseca e Theo Hernandez dopo il match europeo con la Stella Rossa, ma il tecnico francese non si fida: “Affrontiamo una squadra forte con un allenatore bravissimo. Dobbiamo fare ciò che vogliamo col nostro gioco ma sarà una partita dura”. Il Genoa ritrova Vasquez, ma Vieira elogia anche Matturro. Per Balotelli e Pereiro invece ci sarà ancora da attendere ha fatto capire il mister: “Lavorano bene ma ci vuole tempo per i novanta minuti”.

Oltre 2000 i tifosi genoani a Milano, mentre c’è aria di tutto esaurito per la prossima gara al Ferraris col Napoli. Infine una brutta notizia per il mondo rossoblu; e’ infatti mancato il presidente del G.C Zanzibar. “Tutto l’Acg - si legge in una nota - partecipa con profondo cordoglio, al lutto per la prematura scomparsa di Marco Galliano, presidente del Genoa Club Zanzibar e inviano fraterne e sincere condoglianze alla moglie, ai due figli e a parenti ed amici. Persona solare ed entusiasta, aveva creato il Club anche per sostenere il progetto Zanzibar help. Aveva giocato a calcio, a livello dilettantistico, nell’Albaro e nel Baiardo”.