Genoa, Vieira esalta il gruppo: "Abbiamo giocato con intensità e disciplina, sono felice"

Il Genoa rialza la testa e allunga sulla zona retrocessione, vittima il Monza di Bocchetti sempre più ultima. Soddisfatto della prova dei suoi è mister Vieira: "La cosa importante è mettere in campo giocatori che stanno bene fisicamente. Oggi abbiamo fatto una bella partita, una partita di squadra. Dall'inizio abbiamo fatto vedere che avevamo la voglia di cercare questi tre punti. Abbiamo giocato con intensità e disciplina in campo. Complimenti ai ragazzi perché non era una partita facile ma siamo rimasti organizzati e sono molto felice della squadra".

Su Cornet, al debutto in rossoblù e autore di un assist: "Non è ancora pronto per giocare dall'inizio. C'è ancora tanto da fare perché giochi una gara di Serie A,. Ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Deve crescere come aspetto fisico. Ci sono tante opzioni per essere più pericolosi in avanti. Avere tutti i giocatori a disposizione è positivo per me e per la squadra".

Su Masini e Thorsby, migliori in campo: "Hanno lo spirito che vogliamo noi per la società. Danno tutto, quando sono in campo non mollano mai. E' quello che voglio io. Abbiamo visto l'atmosfera che c'era allo stadio".

Altra partita di sacrificio per Pinamonti, amareggiato dopo il rigore fallito: "E' un giocatore che mi piace tantissimo. Ha il valore di sacrificio per la squadra: tutto ciò che piace a me. In questo periodo è sfortunato perché poteva fare gol su rigore ma ha creato situazioni pericolose. Dobbiamo dargli un po' più di supporto ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Gli manca solo il gol".

Una squadra che adesso ha più fiducia in se stessa: "La fiducia arriva con ciò che i giocatori fanno in campo. Da quando sono arrivato questo gruppo è sempre stato positivo. E' un piacere lavorare con questi giocatori. Abbiamo vinto e fatto una bella partita ma dobbiamo pensare alla prossima perché le partite che arrivano sono difficili. Dobbiamo essere umili fino a che non restiamo in Serie A".

Intanto il club ha ufficializzato il nuovo portiere, Ben Siegrist, che arriva in prestito dalla Rapid Bucarest: per lui maglia numero 31

