Genoa, tifosi si arrampicano sul tetto del vaporetto dopo la gara col Venezia: rischiano 2 anni di Daspo

di Marco Innocenti

Non è stata proprio una grande idea, quella di un gruppetto di tifosi del Genoa che, dopo la gara pareggiata allo stadio Penzo contro il Venezia, hanno pensato bene di salire sopra il tetto del vaporetto che li stava trasportando verso piazzale Roma, per intraprendere il viaggio di ritorno verso la Liguria. Bandiere al vento, i tifosi si sono arrampicati sul tetto dell'imbarcazione ma in pochi secondi sono stati fermati e fatti scendere dagli agenti di polziia che li stavano scortando.

A quel punto, i tifosi sono stati identificati e per loro potrebbe scattare il Daspo per due anni.