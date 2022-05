Genoa, tifosi aggrediti a Napoli. Un arresto

di Redazione

Un gruppo di persone brandendo delle cinture ha colpito con calci e pugni un minivan con a bordo alcuni rossoblù

Lo storico gemellaggio tra i tifosi del Genoa e quelli del Napoli pare ormai un lontano ricordo. Alcuni tifosi rossoblù, come dfa sapere la Questura di Napoli, domenica al termine delle gara sono stati aggrediti e derubati.

Gli agenti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Morosini all’ angolo con via Lepanto, hanno notato un gruppo di persone che, anche brandendo delle cinture, stavano colpendo con calci e pugni un minivan con a bordo tifosi della squadra ospite.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno degli assalitori e, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dello stadio Maradona, hanno accertato che l’uomo, in compagnia di altre persone, aveva accerchiato il furgone con a bordo 9 tifosi genoani e, dopo averlo colpito con calci e pugni, aveva aperto la portiera estraendo le chiavi dal quadro di accensione e rapinato gli occupanti di tre maglie con i colori della squadra del Genoa.

L’uomo, un 27enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e possesso di materiale atto ad offendere in occasione di manifestazioni sportive e, nei suoi confronti, è stato altresì avviato il procedimento per l’emissione del DASPO.

Al termine della gara diversi tifosi del Napoli hanno poi aspettato all'uscita il pullman del Genoa con cori e segni di sfottò. Il gemellaggio è finito.