Genoa, tabù Olimpico con la Roma da sfatare in attesa degli intrecci di mercato. Gasperini "perde" Pellegrini

Il Genoa si prepara al posticipo di lunedì sera contro la Roma (ore 20,45, edizione speciale di Stadio Goal su Telenord) ben sapendo che lo stadio "Olimpico" in occasione delle sfide contro i giallorossi ha quasi sempre riservato amare sorprese ai tifosi rossoblù, trasformandosi in un autentico tabù da sfatare, stavolta contro il "caro nemico" Gian Piero Gasperini.

Nelle ultime 18 partite disputate sono state ben 16 le sconfitte del Genoa mentre l’ultima vittoria risale addirittura al 1990. Il bilancio complessivo dei 57 precedenti giocati in serie A tra le due formazioni è di 42 vittorie della Roma, 8 pareggi e 7 vittorie del Grifone. A questi precedenti bisogna aggiungere anche un incontro di serie B vinto dal Genova per 2-1 nel 1951 e 6 incontri di Coppa Italia (5 vittorie giallorosse).

L’ultimo confronto risale al 17 gennaio scorso, successo per 3-1 della Roma.

Sarà anche la prima volta di Daniele De Rossi contro il suo passato e accadrà proprio da allenatore del Genoa. Il tecnico, tra l'altro, non a caso per rinforzare l'organico rossoblù punta su due elementi della Roma che conosce bene, il giovane Pisilli e l'esperto El Shaarawy, concreti obiettivi di mercato del club rossoblù (insieme con il portiere Perin della Juventus).

Intanto Gian Piero Gasperini perde Lorenzo Pellegrini per una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistra (il fantasista resterà out almeno un mese).

