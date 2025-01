Genoa, Sucu si presenta: "Tutte le mie energie per vincere"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il Genoa non deve solo avere un presente ma anche un futuro. Per avere presente e futuro insieme c'è bisogno di stabilità ed equilibrio. Questo il mio obiettivo: poter dare alla società un equilibrio e ai tifosi dico che userò tutte le mie energie per vincere e far arrivare questo club al posto che merita". Dan Sucu, neo presidente e azionista di maggioranza del Genoa, affida in una lunga intervista ai canali social del club rossoblù le sue prime parole.

I campi d'interesse - Il quarantesimo presidente del club più antico d'Italia si presenta: "Siamo il più grande marchio di produzione mobili e vendita in Romania con interessi nel settore immobiliare sia commerciale che residenziale". Poi racconta come è arrivato alla decisione di investire nel Genoa: "Ero entrato in contatto con il Genoa circa sette mesi fa per un accordo con il Rapid Bucarest (altro club di proprietà di Sucu, ndr) e sono rimasto colpito dalla città e dagli uomini che avevo incontrato. Poi ho visto che c'erano problemi finanziari e che la continuità aziendale era in pericolo, così si è palesata la possibilità di investire e sono contento che la mia offerta sia stata accettata".

Felicità - Sucu ha assistito dal vivo al successo sul Parma domenica: "E' stato uno dei giorni più felici della mia vita, un'atmosfera stupenda - ha detto - spero di vedere molte altre giornate così". Ha incontrato Vieira e la squadra: "Ho visto una squadra ambiziosa e un allenatore che sa tutto quello che c'è da fare ed ha la fiducia dei suoi giocatori e questo è molto importante. Sono convinto che siamo sulla buona strada".

Multiproprietà - Ha poi confermato le sinergie con l'altro club di proprietà, il Rapid Bucarest, al quale andrà in prestito l'attaccante rossoblù Ankeye. Le sinergie tra club saranno "obbligatorie" e il Genoa sarà la "flagship" (bandiera) nella sua idea di multiproprietà: "L'idea adesso è un'eccezione, ma sarà in futuro una cosa normale. Noi vediamo il Genoa come un flagship e altri club, dell' Europa dell'est e non solo, che lavorano insieme con il Genoa per per risultato finale".

