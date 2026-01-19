Genoa: Stanciu rescinde. Termina un'esperienza senza gloria
di c.b.
Pochi mesi in rossoblù
E' già finita l'avventura di Nicolae Stanciu al Genoa. Il giocatore rumeno ha rescisso il proprio contratto dopo pochi mesi dal suo approdo, a conferma di un amore mai sbocciato. Poche le occasioni per mettersi in mostra, peraltro non sfruttate a dovere. Lo si ricorderà per il gol segnato in Coppa Italia contro il Vicenza, ma soprattutto per il rigore fallito a "San Siro" contro il Milan all'ultimo minuto di recupero sul punteggio di 1-1.
In attesa di comunicaioni ufficiali, è probabile che la prossima tappa della carriera di Stanciu sia in estremo oriente. Molto meno plausibile la pista che lo vorrebbe tornare in patria, proprio a quel Rapid Bucarest targato Dan Sucu.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Esclusiva, Federica Brignone torna in gara e confessa: "Non vedo l'ora di rimangiare il pesto"
19/01/2026
di Gilberto Volpara
Alessandro Budel: "Vitinha l'uomo in più, Leali un grande professionista. Chissà che De Rossi non apra un ciclo"
17/01/2026
di Claudio Baffico