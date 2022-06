Genoa, sirene turche per Caleb Ekuban: c'è l'interesse di Fenerbache e Besiktas

di Marco Innocenti

Per il giocatore sarebbe un ritorno dopo i tre anni con la maglia del Trabzonspor, da cui il Grifone lo ha prelevato l'estate scorsa

Proprio mentre Johannes Spors gira l'Europa a caccia dell'attaccante da regalare a mister Blessin in vista del prossimo, difficilissimo campionato di Serie B, dalla Turchia arriva l'interessamento di due club di primissima fascia per un elemento del pacchetto offensivo del Genoa. Stiamo parlando di Caleb Ekuban. Il giocatore, infatti, sembra aver attirato le attenzioni di Fenerbache e Besiktas. Al momento, i bianconeri sarebbero in vantaggio sui rivali ma la situazione è ancora in divenire.

Per l'attaccante rossoblu, peraltro, l'eventuale trasferimento in Turchia sarebbe un ritorno, dopo l'esperienza di tre anni, dal 2018 al 2021, con la maglia del Trabzonspor, il club dal quale proprio il Genoa lo ha prelevato nello scorso mercato estivo, facendogli firmare un contratto triennale. Adesso, per farlo partire, il Grifone chiede almeno 4 milioni.