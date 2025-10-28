Genoa, sindaca Salis riceve Sucu a Tursi: "Investirà nel club e ha progetti per la comunità rumena. Stadio? Aspettiamo proposte"

La sindaca di Genova Silvia Salis ha ricevuto stamattina a Tursi il presidente del Genoa CFC, Dan Sucu, accompagnato dal direttore generale del club, Flavio Ricciardella. All’incontro ha preso parte anche il vicesindaco Alessandro Terrile.

Si è trattato del primo faccia a faccia tra la prima cittadina e il numero uno del club rossoblù, un’occasione per conoscersi e discutere del futuro della società e del ruolo dello sport nella vita della città.

«Ringrazio il presidente Sucu per la gradita visita – ha commentato la sindaca Salis – era la prima volta che ci incontravamo e mi ha fatto molto piacere poterlo conoscere di persona. Abbiamo parlato di Genoa, della sua volontà di investire nella società, ma non solo. Il valore sociale dello sport è un aspetto su cui ci siamo trovati molto allineati».

Tra i temi affrontati, anche un accenno allo stadio. «Ma non ne abbiamo parlato approfonditamente – sottolinea la sindaca – e stiamo aspettando la proposta che arriverà in questi giorni».

Durante l’incontro è stato toccato anche il tema del legame tra Genova e la comunità romena, alla quale il presidente Sucu ha mostrato particolare attenzione. «Sono certa – ha aggiunto la sindaca – che in futuro potremo mettere in campo una collaborazione proficua su progetti di interesse comune».

