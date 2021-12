Genoa, Shevchenko sfida Gasperini: "Un grande allenatore, un club organizzato e fortissimo"

di Maria Grazia Barile

Shevchenko sfida Gasperini nell'ultima gara del girone d'andata al Ferraris con l'Atalanta. Fin qui il tecnico ucraino ha raccolto solo 1 punto in 6 partite. Ora chiede una risposta di carattere ai suoi per terminare al meglio questa prima parte di stagione: "Lo spirito deve essere sempre quello giusto per dare battaglia. Affronteremo una delle squadre più forti degli ultimi anni che in panchina ha un grande allenatore. Il nostro problema è che alla prima difficoltà perdiamo fiducia, si è visto anche contro la Lazio, gara in cui comunque eravamo partiti bene. Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto per vincere i piccoli duelli: dobbiamo dare il massimo, perché è da qui che si costruisce il futuro. Al momento ci manca un po’ di aggressività, dobbiamo capire che quando si vincono dei duelli si prende coraggio, e questo aiuta soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo".