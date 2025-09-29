Genoa

LIVE Genoa - Lazio 0 - 2, rossoblù alla carica fermati da Provedel

di Filippo Serio

1 min, 41 sec
LIVE Genoa - Lazio 0 - 2, rossoblù alla carica fermati da Provedel
SettimoLink

Dopo due trasferte consecutive e la parentesi in Coppa Italia, il Genoa torna al 'Ferraris' per una partita di campionato, di fronte la Lazio di Sarri reduce dalla sconfitta nel derby romano.

CRONACA

C'è già un'ammonizione dopo 23 secondi: cartellino giallo a Vasquez che atterra Dia  in mezzo al campo

4' - va subito in vantaggio la Lazio con Cancellieri che chiude una grande azione: l'imbucata di Castellanos lo trova libero sulla corsia destra, sinistro a giro imparabile per Leali

14' ammonito anche Norton-Cuffy in casa Genoa: il laterale aveva saltato bene un avversario, poi travolge Basic

19' - il primo trillo del Genoa arriva con Vitinha: tiro  a giro centrale che finisce di poco alto

24' - il Genoa spreca tantissimo! Bravo Vitinha a recuperare palla in area su errore della Lazio, il pallone in mezzo per Colombo che spara altissimo deviando di prima intenzione

30' - raddoppia la Lazio in contropiede: Cancellieri da il via all'azione, Castellanos la chiude mettendo dentro in stirata. Doccia gelata per il Grifone.

40' - grande occasione per Ellertsson, l'imbucata di un compagno lo mette davanti a Provedel, che salva la Lazio in uscita

44' - Provedel ancora provvidenziale! Il portiere della Lazio prima salva su Colombo che tocca e angola sul cross di Martin, subito dopo ferma Malinovskyi. Primo tempo che si chiude dopo un minuto di recupero

SECONDO TEMPO

Si riparte al 'Ferraris', nessun cambio tra le due squadre

Genoa in grande pressione sull'avversario nei dieci minuti iniziali, non arrivano tuttavia vere e proprie palle gol

57' - revocato un calcio di rigore in favore del Genoa: l'arbitro Ayroldi aveva inizialmene assegnato il penalty per un tocco di mano di  Romagnoli, dopo il VAR il direttor

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-2-1) Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; itinha, Malinoskyi, Ellertsson, Colombo All. Aitor Unzue

LAZIO (4-2-3-1) Provedel; Marusic (dal 32' Hysaj), Gila, Romagnoli,  Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri

AMMONITI: Vasquez, Norton-Cuffy, Masini (G) Cataldi (L)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: