Genoa, scintille Pruzzo-Onofri sulla prestazione di San Siro con l'Inter

"Vista la situazione di classifica del Genoa e il momento non brillantissimo dell'Inter, mi sarei aspettato più intraprendenza da parte del Genoa a San Siro. Invece la squadra di Vieira ha disputato la solita partita ordinata. Poco, troppo poco se vediamo a come giocano Como, Verona e Venezia, che pure stanno tutte dietro in classifica ai rossoblù", ha detto Roberto Pruzzo, grande bomber rossoblù, detto O Rey di Crocefieschi, durante We Are Genoa.

"Non è vero, il Genoa ha disputato un ottimo secondo tempo, creando occasioni e mettendo in difficoltà un avversario molto forte", hanno replicato seccamente sia Claudio Onofri che Gessi Adamoli.

Vi proponiamo un estratto del dibattito andato in scena a We Are Genoa, la trasmissione è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

