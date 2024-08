Genoa, scatta la missione Gudmundsson. E per il post Retegui spuntano Nasti e Pinamonti

"Finchè non troviamo un sostituto in grado di mantenere la competitività della squadra, Albert rimarrà qui." Sono parole dell'a.d. del Genoa Andres Blazquez, che ai quotidiani locali torna sulla questione Gudmundsson al centro dell'estate di calciomercato del Grifone.

Parole che servono a spiegare come la società stia cercando in tutti i modi di trattenere il giocatore islandese, su cui da giorni spinge la Fiorentina pronta ad aumentargli l'ingaggio: i viola offrono circa tre milioni di euro contro gli oltre 2 che il club di Villa Rostan sarebbe disposta a mettere sul piatto per far si che il giocatore con il numero 11 rimanga in rossoblù.

Nel frattempo l'islandese si è allenato regolarmente con il gruppo in vista dell'Inter, primo impegno di campionato per Gilardino. Anche Ekuban sembra recuperato mentre mancheranno sicuramente Marcandalli, Ankeye e Matturro. L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Feliciani di Teramo con Di Paolo al var.

Obiettivo del Genoa anche quello di trovare un profilo per il post Retegui: se da una parte rimangono vive le piste per Milik e Miovski, dall'altra spuntano come alternative Andrea Pinamonti del Sassuolo, con un passato in rossoblu', e il classe 2003 Marco Nasti del Milan che ha giocato nel Bari nell'ultima stagione.

Nel frattempo il Genoa ha chiuso per il giovane laterale destro Brooke Norton Cuffy dell'Arsenal, che arriva a titolo definitivo per 2 milioni di euro piu eventuali bonus. Profilo interessante sotto l'aspetto tecnico e tattico, il classe 2004 si va ad aggiungere a Zanoli e Sabelli nelle opzioni per il ruolo di terzino o laterale destro a centrocampo.