Genoa retrocesso in Serie B: c'è anche la conferma della matematica

di Marco Innocenti

Con la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari sfuma anche l'ultima ipotesi di classifica avulsa a tre

E alla fine arriva anche la conferma della matematica: il Genoa retrocede in Serie B. Come anticipato nel pomeriggio, dopo la sconfitta al Maradona di Napoli, l'unica speranza residua per il Genoa era che Cagliari-Inter finisse in parità ma così non è andata. I nerazzurri infatti hanno vinto 3-1, restando in lotta per lo scudetto, e rendendo impossibile un arrivo finale a tre, con Salernitana, Genoa e Cagliari appaiate a 31 punti, unica soluzione con la quale il Grifone avrebbe potuto salvarsi.

Dopo 15 stagioni nella massima serie, quindi, il Genoa torna a doversi confrontare con la cadetteria. Lo fa, addirittura, con una giornata d'anticipo e al termine di una stagione travagliata come non mai.

Grande delusione tra i tifosi genoni già comunque in qualhe modo "preparati" all'evento già da diversi mesi. Ora l'ultimo atto con il Bologna poi sarà interessante capire le prime mosse della società.