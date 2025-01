Genoa: presidente Sucu in visita al governatore Bucci, sul tavolo il tema del nuovo Ferraris

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il neo presidente del Genoa, Dan Sucu, hanno avuto oggi il primo incontro ufficiale nella sede di Piazza De Ferrari. Un incontro che non si è limitato a discutere il futuro del club rossoblù, ma ha anche posto al centro il progetto di ristrutturazione dello stadio Ferraris.

Confronto - Durante il faccia a faccia, durato circa 45 minuti, erano presenti anche l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, e il Chief Strategy Officer della società, Alessandro Galleni. Fra i temi sul tavolo, il rilancio del club attraverso la valorizzazione delle strutture, in particolare lo stadio di Marassi, che necessita di un significativo intervento di rinnovamento, e il significato del Genoa e della sua storia come patrimonio della città e della regione.

Progetto - Il progetto di ristrutturazione dello stadio Ferraris è già nei piani del Genoa, secondo uno schema che vede coinvolta anche la Sampdoria e che era stato seguito dallo stesso Bucci durante i due mandati da sindaco di Genova. La società punta a un ammodernamento che possa aumentare la capienza, migliorare i servizi per i tifosi e rendere lo stadio un centro polifunzionale, capace di ospitare eventi oltre le partite di calcio. In tal senso, sono già allo studio diverse soluzioni per la modernizzazione delle infrastrutture. Il tutto sarà finalizzato a un utilizzo a 360 gradi dello stadio, importante punto di riferimento per la città di Genova.

Messaggio - "Oggi ho avuto il piacere di accogliere nella sede di Regione Liguria Dan Sucu, il nuovo presidente del Genoa. Insieme, abbiamo parlato del futuro della società, del progetto dello stadio e del valore del club rossoblù come simbolo e risorsa per la Liguria. Il Genoa non è solo calcio, ma un brand che rappresenta la nostra terra e le sue eccellenze. Lavoreremo fianco a fianco per rafforzare questo legame unico. Buon lavoro, Presidente Sucu!" Lo ha scritto in un post il presidente ligure Marco Bucci.

