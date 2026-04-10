Genoa, premio Recopet-Corepla Edition: la raccolta differenziata è un gioco di squadra

Genoa CFC e Corepla promuovono, insieme al Comune di Genova e AMIU Genova, l’iniziativa “La differenziata è un gioco di squadra. Un derby per la città”.

Il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica ha prodotto 300 maglie speciali per i tifosi del Grifone, interamente realizzate con PET 100% riciclato.

Ogni tifoso può scaricate l’app Recopet e raccogliere punti per ogni bottiglia di plastica inserita in uno degli eco-compattatori RecoPet presenti nella provincia di Genova (elenco completo sul sito www.amiu.genova.it ). Al raggiungimento dei 2.500 punti, la maglia speciale potrà essere ritirata direttamente al Genoa Store in Piazza Banchi 1.

La maglia, ideata dal Genoa, ha un gusto retrò anni 2000, ispirata a maglie tecniche del passato, base blu con colletto rosso e inserti rossi e bianchi, testo SINCE 1893 sul back, la scritta identitaria GENOA sul front.

Genoa CFC è la prima squadra di Serie A in Italia a partecipare a un’iniziativa di questo tipo, diventando apripista di un progetto che Corepla intende portare avanti con l’obiettivo di coinvolgere sempre più tifosi nella raccolta e nel riciclo delle bottiglie in PET.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare giocatori, tifosi e cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili e virtuosi nei confronti dell’ambiente, trasformando la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica in una sfida positiva per l’intera città.

Johan Vásquez, capitano del Genoa CFC, è testimonial del progetto e portavoce del messaggio che la sostenibilità, proprio come il calcio, è un vero gioco di squadra. La gara Genoa-Sassuolo è dedicata alla promozione di questa iniziativa. Tutto il Ferraris, oggi, scende in campo per vincere il “derby per l’ambiente”.

L’iniziativa punta in particolare a incentivare la raccolta delle bottiglie in plastica attraverso il progetto RecoPet e si inserisce in un più ampio piano di attività che Corepla, insieme ad AMIU e al Comune, intende promuovere a Genova. Attualmente la città è dotata di una trentina di ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie in PET che, dal 2023, hanno consentito una raccolta di oltre 6 milioni di bottiglie.

È possibile consultare l’elenco dei punti dove sono installati gli ecocompattatori RecoPet a Genova consultando il seguente link: https://www.amiu.genova.it/servizi/raccolta-differenziata/ecocompattatori/comune-di-genova/

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