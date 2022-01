Genoa, Miranchuk ad un passo. Assalto decisivo

di Matteo Angeli

Miranchuk si avvicina al Genoa. Nelle ultime ore la società rossoblù ha accelerato la trattativa con l'Atalanta per portare a casa l'attaccante russo. Gia in serata potrebbe arrivare la fumata bianca.

L'Atalanta lascerebbe partire Miranchuk per 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Genoa punta al prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di permanenza in Serie A. Vedremo come e con che modalità si chiuderà la trattativa.

L'arrivo di Yeboah, buona la sua prima ieri a san Siro contro il Milan, ha chiuso di fatto le porte a Piccoli che potrebbe andare alla Sampdoria.

Intanto per ora nessuna novità per quanto riguarda l'allenatore. Shevchenko per ora è ancora al suo posto.