Genoa, la soddisfazione di Vieira: "Una vittoria che dà fiducia"

"Questa è una vittoria che dà fiducia: sono contento di tutta la squadra e anche dei subentrati, compreso l'apporto di Mario Balotelli che anche in settimana aveva lavorato molto bene". Tutta la soddisfazione di Patrick Vieira che commenta così, in conferenza stampa a Udine, la sua prima vittoria alla guida del Genoa: 2-0 per i rossoblù con gol di Pinamonti e autorete di Giannetti.

Concentrazione - "E' stata una gara giocata molto bene tatticamente - ha aggiunto il tecnico francese - perché non abbiamo rischiato praticamente nulla. Siamo sempre rimasti concentrati: l'Udinese non usciva mai e non c'erano spazi per affondare, per questo credo che la gara sia stata disputata nel migliore dei modi. Sono molto soddisfatto di come si sono mossi i ragazzi in avanti".

Classifica - Vieira si gode il successo di Udine: “Col Cagliari eravamo rimasti male per il pari, ma qui con questo successo abbiamo fatto un passo avanti. Siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. Ma dobbiamo stare attenti perché la classifica cambia sempre, dobbiamo quindi guardare alla qualità della partita che facciamo”.

Singoli - Poi il mister fa il bilancio su alcuni singoli: “Zanoli a destra ha fatto veramente bene, Vitinha sta rientrando da un infortunio e gli diamo tempo. Penso che Zanoli e Miretti stiano lavorando bene e i subentrati hanno portato energia alla squadra. Balotelli ha fatto una quindicina di minuti, in settimana ha lavorato bene e deve continuare così. Mario come Vitinha deve continuare a lavorare, sono contento di lui".

Nel prossimo turno, i ragazzi di Vieira saranno attesi dal Torino, ospite a Marassi sabato 7 dicembre alle 15.00.