Genoa, l'addio social di Mimmo Criscito: "Spero solo sia per il bene di questa squadra e di questo nuovo progetto"

di Marco Innocenti

L'ormai ex capitano pubblica un post con alcune foto della sua carriera in rossoblu, dall'esordio giovanissimo fino ai giorni d'oggi

Un messaggio sul suo profilo Instagram con una sorta di fotogallery che ripercorre, in una manciata di scatti, la sua carriera con la maglia del Genoa. Mimmo Criscito ha scelto di salutare così i tifosi del Grifone, corredando le parole con le immagini che lo ritraggono giovanissimo agli esordi e poi al giorno d'oggi, con la fascia di capitano. Oggi la decisione di rescindere il contratto col Genoa e queste parole d'amore per la maglia e per i tifosi: "Caro Genoa - ha scritto Criscito - non avrei immaginato né voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole … le nostre strade devono dividersi ancora una volta purtroppo … spero solo sia per il bene di questa squadra , di questi colori e di questo nuovo progetto … ti seguirò e sosterrò".