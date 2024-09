Genoa, l'Acg scrive a Zangrillo dopo l'intervento a Telenord: "Uno di noi"

L'ACG -Associazione Club Genoani - ha inviato una lettera aperta al presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Ecco il testo:

"Caro Presidente Zangrillo, ieri sera durante l'assemblea generale di tutti i 132 Clubs iscritti all'Associazione Club Genoani è stato richiesto e votato all'unanimità di esprimerti il nostro stato d'animo attraverso queste poche righe. Nel tuo ultimo intervento televisivo, hai saputo coniugare la necessità di vestire i panni del massimo esponente societario, con quella di fornire a tutti noi un quadro chiaro della situazione e delle aspettative che possiamo avere. Come un buon padre di famiglia ci hai rincuorato, spegnendo focolai di allarmismo che si stavano accendendo ma, al contempo, hai reso tutti consapevoli del momento, senza false promesse non perseguibili. Non eravamo abituati ad un Presidente che dice le cose come stanno anzi, non lo abbiamo mai avuto prima. Sai benissimo che il Genoano c'è stato, c'è e ci sarà sempre, in qualsiasi frangente, pretende solo di non essere preso in giro. Sapere che sei a vigilare sul nostro amato Genoa, con passione e professionalità, è per noi "garanzia per il futuro.

Perché "NOI SIAMO I GENOANI !!!"... E TU SEI UNO DI NOI!!!!."

Associazione Club Genoani