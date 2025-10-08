Genoa in crisi di risultati, le opinioni dei Talent del Derby del Lunedì
di Maurizio Michieli
Genoa ultimo in serie A in coabitazione con il Pisa di Gilardino, anche se le prestazioni (a parte lo scivolone casalingo con la Lazio) hanno spesso confortato l'allenatore Vieira che confida in un calendario più benevolo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Ma il mercato chiuso con +50 milioni alla voce cessioni e 0 alla casella investimenti fa discutere.
Ecco il dibattito andato in scena dal Derby del Lunedì, in onda su Telenord, con le opinioni di Salvatore Soviero, Stefano Eranio e Franco Ordine.
Vi proponiamo un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby del Lunedì.
