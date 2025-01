Genoa, il bilancio del girone d'andata: l'acceso dibattito al Derby

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il gioco è lo stesso non gioco di Gilardino, solo che a lui mancavano molti giocatori", è la provocazione di Massimiliano Lussana dopo il pareggio del Genoa a Lecce che ha chiuso a 20 punti il girone d'andata dei rossoblù. "Ma il Genoa non è il Real Madrid, noi lo dicevamo anche prima, chi sostiene che possa produrre calcio champagne non fa del bene neanche a Vieira", ha replicato Giovanni Porcella. "Sul piano dei risultati Vieira è inattaccabile, come lo era Ballardini che pure metteva il pullman davanti alla porta guadagnandosi una statua equestre in piazza, poi è chiaro che non è cambiato nulla sul piano estetico", ha sottolineato Gessi Adamoli. "Consolatevi, anche la Fiorentina fa così", ha osservato Francesco Flachi. Chiusura del maestro Claudio Onofri: "Però il gioco fa parte degli input che un allenatore può dare in allenamento a prescindere dalla forza dei giocatori e secondo me alcune cose a Lecce sono state sbagliate. Certamente pesa il valore dei giocatori, il Parma di Sacchi si esprimeva pure meglio del suo Milan ma non vinceva perché non aveva Baresi, Maldini, Van Basten e Gullit, tuttavia il gioco si vedeva in entrambe le squadre, addirittura in modo superiore in Emilia".

