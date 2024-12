Genoa, i convocati per Empoli: tornano Ekhator e De Winter

Sono 26 i giocatori che partiranno per Empoli in casa Genoa, per l'ultima partita del 2024 del Grifone. Tornano De Winter e Ekhator, come anticipato da mister Vieira in conferenza stampa, il quale aveva dichiarato che Balotelli non sarebbe partito per la Toscana. L'attaccante infatti non si è allenato in settimana a causa di un attacco influenzale

L'elenco

PORTIERI - Gollini, Leali, Sommariva

DIFENSORI - De Winter, Bani, Marcandalli, Vasquez, Vogliacco, Sabelli, Martin, Norton-Cuffy, Zanoli

CENTROCAMPISTI - Bohinen, Badelj, Miretti, Frendrup, Thorsby, Kassa, G. Pereiro, Masini, Melegoni,

ATTACCANTI - Ankeye, Vitinha, Pinamonti, Ekhator, Ekuban,

