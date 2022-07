Genoa, i baby Lipani e Fini: "In ritiro con i grandi viviamo un sogno"

di Redazione

La punizione di Blessin: "Eravamo stanchi non abbiamo sentito la sveglia, ci ha fatto fare tanti giri di campo"

Da Bad Haring

Giovani e di belle speranze. Luca Lipani, genovese capitano dell'Under 17 azzurra e Seydou Fini, classe 2006, sono due dei giovani aggregati alla prima squadra. Lipani, tifoso del Genoa, ha firmato lo scorso anno fino al 2024.

"Siamo orgoglioso di essere qui - spiega Lipani durante il collegamento - all'inizio era un po' difficile, poi i grandi ci hanno aiutato ed è diventato tutto più facile. Sono un centrocampista di solito gioco davanti alla difesa come play. Mi piace tantissimo Badelj, in allenamento cerco di rubargli qualche segreto. Quando tornerò"

Seydou Fini: "Io l'inglese lo capisco, più c'è il traduttore in italiano e quindi per me non ci sono problemi durante gli allenamenti. Sono un giocatore piccolo ma veloce, quando possono calcio in porta. Impressione positiva qui con i grandi, quando tornerò con la Primavera probabilmente avrò imparato qualcosa".

L'altro giorno non hanno sentito la sveglia e si sono presentati tardi all'allenamento. Blessin per punizione gli ha fatto fare tanti giri di campo. "Si è andata così, eravamo stanchi" dicono in coro.

