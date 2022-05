Genoa, Galdames convocato in Nazionale cilena: due settimane di tournée fra Corea e Giappone

di Marco Innocenti

Aveva saltato le gare di qualificazione al mondiale in Qatar disputate dalla Roja nel mese di marzo

Pablo Galdames rinvia le vacanze per rispondere alla chiamata della Nazionale cilena, che sarà impegnata in una tournée di due settimane in estremo oriente. Il giocator rossoblu, infatti, è stato inserito nella lista di 24 giocatori che vestiranno la maglia della Roja da lunedì 30 maggio a martedì 14 giugno per il tour in programma fra Giappone e Corea del Sud.

Galdames torna così a difendere i colori della Nazionale del proprio paese dopo aver saltato le gare valide per la qualificazione ai mondiali in Qatar disputate nello scorso mese di marzo.