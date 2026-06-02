Genoa: da Frendrup a Baldanzi a Casseres tutti i nomi caldi per il mercato. E arriva Vaz

Stasera alle 20.30, nel corso di We are Genoa, si farà il punto sulle strategie di mercato del Genoa, tra operazioni in prospettiva, possibili trattative con i grandi club di Serie A e i rinnovi che la società sta portando avanti per consolidare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

Una delle operazioni ormai definite riguarda l'arrivo di Marcelo Vaz dalla Varesina. Il giovane talento rappresenta un investimento per il futuro da parte del club rossoblù, che continua a monitorare con attenzione il panorama dei migliori prospetti emergenti. L'operazione conferma la volontà della società di affiancare alla ricerca di giocatori già pronti anche un lavoro di scouting orientato alla valorizzazione dei giovani.

Sul fronte delle possibili uscite, resta alta l'attenzione attorno a Morten Frendrup. Il centrocampista danese continua ad avere estimatori importanti e la Roma sarebbe pronta a muoversi concretamente per portarlo nella Capitale. Frendrup è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A e rappresenta uno dei patrimoni tecnici ed economici più importanti del Genoa.

Proprio nei colloqui tra Genoa e Roma potrebbe emergere anche il nome di Tommaso Baldanzi, profilo che piace molto all'ambiente rossoblù. Il fantasista giallorosso, reduce da una stagione non sempre da protagonista, potrebbe trovare a Genova maggiore continuità e spazio. La sua qualità tecnica e la capacità di giocare tra le linee lo rendono un elemento particolarmente gradito a De Rossi, che ne apprezza le caratteristiche fin dai tempi delle nazionali giovanili.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Genoa continua a seguire con interesse Cristian Cásseres Jr., venezuelano del Tolosa. Il suo nome era già emerso durante il mercato invernale e nelle ultime settimane sarebbe tornato d'attualità. Classe 2000, dinamico e dotato di grande corsa, Cásseres viene considerato un profilo ideale per garantire equilibrio e intensità alla mediana rossoblù, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Frendrup.

Nelle ultime ore è inoltre circolato il nome di Nathan Patterson, esterno destro dell'Everton e nazionale scozzese. Ventiquattro anni, cresciuto nei Rangers, Patterson ha maturato esperienza in Premier League e rappresenterebbe un rinforzo di livello per le corsie esterne. Al momento si tratta di un interesse da verificare, ma il suo profilo rientra tra quelli monitorati dalla dirigenza genoana.

Parallelamente alle trattative in entrata e alle valutazioni sulle possibili cessioni, il club continua a lavorare sui rinnovi contrattuali. Restano infatti aperti i dialoghi con Bijlow e Junior Messias, due situazioni considerate importanti dalla società per dare continuità al progetto tecnico. L'obiettivo è arrivare a una definizione positiva nelle prossime settimane, mantenendo in rosa elementi che possono garantire esperienza e qualità.

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