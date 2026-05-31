Genoa, Vasquez in gol con il Messico e poi svela: "L'Inter mi ha cercato ma sto bene a Genova"

Il capitano del Genoa e del Messico, Johan Vasquez, reduce da un gol decisivo in amichevole con l’Australia in vista dei Mondiali di calcio, ha poi parlato del suo futuro: “C’e’ stato qualcosa con l’Inter ma niente di più. Ne parlo spesso con mia moglie, i miei figli sono nati lì, non dico di voler vivere lì tutta la vita, ma al momento sono felice a Genova e al Genoa poi su vedrà".

Vasquez ha parlato anche del Mondiale imminente: "È un girone difficile, per me sono tre squadre diverse; dobbiamo essere intelligenti e parlare della Corea, della Repubblica Ceca, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, abbiamo molto in palio".





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