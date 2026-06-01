Genoa, ore calde per il ritorno di Venturino e Baldanzi

Sono giornate importanti per il mercato rossoblu. Intanto Venturino ha lasciato la nazionale per un problema fisico, peraltro noto ai club e al ct della Nazionale. Questa notizia si intreccia con la Roma, e con il futuro di Baldanzi, pupillo di De Rossi. Insomma se come sembra Venturino non verrà riscattato dalla Roma, Tommaso Baldanzi è destinato a diventare il primo rinforzo. Il Genoa aveva trattato Baldanzi sulla cifra di circa 10 milioni, ma probabilmente le società tratteranno.

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