Genoa, ore calde per il ritorno di Venturino e Baldanzi
di Giovanni Porcella
Il Genoa aveva trattato Baldanzi sulla cifra di circa 10 milioni, ma probabilmente le società tratteranno
Sono giornate importanti per il mercato rossoblu. Intanto Venturino ha lasciato la nazionale per un problema fisico, peraltro noto ai club e al ct della Nazionale. Questa notizia si intreccia con la Roma, e con il futuro di Baldanzi, pupillo di De Rossi. Insomma se come sembra Venturino non verrà riscattato dalla Roma, Tommaso Baldanzi è destinato a diventare il primo rinforzo. Il Genoa aveva trattato Baldanzi sulla cifra di circa 10 milioni, ma probabilmente le società tratteranno.
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