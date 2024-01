Genoa, fatta per Vitinha: giocatore presto in città per visite e firma

Accordo totale fra il Genoa e l'Olympique Marsiglia per Vitinha in rossoblu'. L'affare si è chiuso nel pomeriggio dopo che sono stati formalizzati anche gli aspetti burocratici e legali: per il portoghese prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. L'attaccante è atteso a Genova per visite mediche e firma

Nel frattempo diventa totalmente di proprietà del Genoa Ruslan Malinovskyi: arrivato in estate, l'ucraino è stato riscattato in anticipo dal club francese per 7 milioni.

Atteso in città anche l'attaccante classe 2002 Davide Ankeye in arrivo dallo Sheriff Tiraspol. Acquisto a titolo definitivo per 2.5 milioni





I due attaccanti si vanno ad aggiungere ai quattro nuovi rinforzi per mister Gilardino (Spence, Bohinen, Stolz, Cittadini)