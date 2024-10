Genoa, Ekuban di nuovo ko. Balotelli è alle porte

Un altro infortunio per Caleb Ekuban, che proprio negli ultimi giorni aveva ripreso ad allenarsi in gruppo e si preparava a rientrare in squadra in un momento di emergenza in attacco per le assenze di Vitinha e Messias. L'entità dovrà essere valutata, ma l'attaccante è indisponibile per la trasferta del Genoa domenica alle ore 15 all'Olimpico con la Lazio.

Il nuovo ko di Ekuban e il dilatarsi dei tempi di recupero per Vitinah e Messias hanno impresso un'accelerata alla trattativa per per l'arrivo in rossoblu di Mario Balotelli, svincolato, in attesa di firmare il contratto sino a giugno. Il centravanti attende la chiamata nella sua casa di Brescia.

Balotelli potrebbe essere a Genova domani per le visite mediche di rito.