Genoa, ecco la terza divisa da gara: maglia blu e pantaloncini rossi in omaggio all'Inno del Grifone

Nel giorno in cui il Genoa compie 132 anni di storia, il club presenta la terza maglia da gara.

Il design tecnico e visivo del terzo kit trae ispirazione dal testo dell’inno ufficiale del Genoa, “Un Cantico per il Mio Grifone”, autori Peo Campodonico e Gian Piero Reverberi, eletto vincitore nel 1972 tramite un concorso tra tifosi e addetti ai lavori. “Coi pantaloni rossi e la maglietta blu” è infatti la frase che dà ritmo al ritornello dell’inno, cantato dai sostenitori prima di tutte le partite al “Ferraris”.

Tra le principali novità della terza maglia è la label Authentic, spin-off di Kappa® con un imprinting lifestyle, retaggio calcistico del brand anni ’90 e con un’attenzione particolare agli standard produttivi. Per la prima volta il logo Authentic, pur dando spazio ai celebri omini Kappa®, compare su una divisa in dotazione alla squadra. Altro dettaglio stiloso e distintivo è la chiusura del colletto con il laccetto, che conferisce alla maglia un look elegante e sofisticato.

Messaggio - Il kit vuol essere un omaggio alla canzone più simbolica e iconica sotto il profilo della riconoscibilità identitaria. Pur mantenendo il blu come colore predominante, sono presenti accenni d’argento che richiamano la nobiltà delle origini. E’ una maglia che racchiude il DNA della società di calcio più antica in Italia, presentata nel giorno del 132° compleanno anche per il football nazionale.



Testimonial - La campagna fotografica, realizzata da Nicolò Rinaldi con il supporto creativo e produttivo di No Panic, ha visto nel ruolo di protagonisti giocatori e calciatrici delle prime squadre maschile e femminile, ritratti in un set colorato dai richiami al rosso e al blu, arricchito da simbologie e raffigurazioni precipue alla storia del Genoa e alla narrazione del suo inno.



La collezione comprende le versioni KOMBAT PRO (120€) maschile e femminile, KOMBAT (85€) e Kit junior (49€). La terza maglia è acquistabile negli store ufficiali del club, sull’e-commerce genoacfc.it e, da lunedì mattina, su kappa.com e in selezionati punti vendita Robe di Kappa.

