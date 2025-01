Genoa, ecco l'attaccante per Vieira: dal West Ham arriva Maxwell Cornet

Per Patrick Vieira, il suo Genoa ha bisogno subito di un esterno d’attacco a sinistra. Lo ha detto pochi giorni fa e il club rossoblu sta per accontentarlo. Infatti è in arrivo in prestito fino a giugno Maxwell Cornet, 28 anni ivoriano con passaporto francese di proprietà del West Ham, ma in prestito al Southampton di Ivan Juric dove in stagione ha trovato poco spazio raccogliendo solamente quattro presenze tra tutte le competizioni. La trattativa è di fatto in chiusura.

Chi è - Ala sinistra classe 1996, Cornet è cresciuto nel Metz per poi diventare un simbolo dell'Olympique Lione, con 252 presenze e 51 gol. Poi l'avventura in Premier League inglese con Burnley, West Ham e Southampton. Il giocatore fa della velocità la sua qualità più importante, così come in zona gol.

Balotelli - Operazione che aumenta sempre di più la distanza fra il Genoa e Mario Balotelli, che potrebbe trasferirsi al Monza

Sucu - Intanto il proprietario del Genoa Dan Sucu al “Sole 24ore” ha confermato che sarebbero pronti altri imprenditori romeni ad affiancarlo nell’avventura nel calcio italiano con investimenti importanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.