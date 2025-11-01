Genoa, ecco il nuovo direttore sportivo Diego Lopez: “Felice di arrivare in in club importante”
di g.p.
Sucu e Blazquez: “Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”
Al termine di una giornata convulsa, culminata con l’esonero di Patrick Vieira, il club rossoblu comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens. Ecco la nota stampa con le dichiarazioni del presidente Sucu, dell’ad Blazquez e dello stesso Lopez.
“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, dichiarano il Presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.
“Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia”, commenta il Chief of Football Diego Lopez. “È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso”
