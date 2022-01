Genoa, ecco Amiri in arrivo in Italia con un aereo privato

di Matteo Angeli

Il centrocampista tedesco è partito da Leverkusen e sarà a Genova in serata. Con lui più qualità e tanta tecnica in più

Amiri sta per arrivare in Italia. Il centrocampista tedesco è partito da Leverkusen e sarà a Genova in serata a bordo di un aereo privato. Come Telenord ha anticipato per prima la settimana scorsa, il ragazzo firmerà il suo contratto nella giornata di domani. Prima

Sul suo profilo Instagram ha postato un’immagine di lui sorridente. "Andiamo".

Si tratta di un gran bel colpo per il Genoa che si assicura un talento in grado di poter garantire quelle qualità che oggi manca. L'accordo tra il Genoa e il Bayer Leverkusen, stando alle ultime indiscrezioni, è stato trovato con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro.